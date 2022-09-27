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День памяти святых мучениц отмечают православные

Православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии сегодня, 30 сентября.

Во II веке, в царствование императора Адриана (117—138) в Риме жила благочестивая вдова София. У нее были три дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам, пишет calend.ru.

Слух о принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него.

Удивленный смелостью юных христианок император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако, все доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, и пламенеющие верой сестры христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным пыткам. Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще более сильные душевные мучения от разлуки с замученными детьми. Страдалица погребла честные останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину и принял ее многострадальную душу в небесные обители. Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе с дочерьми причислена Церковью к лику святых.

Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — лишь 9 лет. Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии города Пскова встретит этот престольный праздник в десятый раз.

Напомним, возведение храма началось в 2008 году. Строительство храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах велось благодаря участию горожан и благотворителей из других регионов. Средства на возведения храма собирались благодаря пожертвованиям частных и юридических лиц, участию псковичей, жителей области и гостей города в благотворительных акциях, а также реализации билетов в рамках программы благотворительных концертов.

4 июля 2012 года митрополит Евсевий возглавил торжество освящения колоколов и крестов на купола храма. По окончании богослужения на храм был поднят главный купол. А 30 сентября того же года состоялось освящение храма Веры, Надежды, Любови и Софии в Пскове.