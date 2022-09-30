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Причины разводов псковичам предлагают обсудить на первой встрече проекта «Формула семьи»

Первая встреча в рамках проекта «Формула семьи» со священником и семейным психологом-консультантом протоиереем Александром Дягилевым состоится 7 октября в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы проекта из Центра помощи семье при Троицком соборе.

Фото: Центр помощи семье при Троицком соборе

«Люди встречаются, люди влюбляются, люди, даже, иногда женятся... Почему иногда? Да потому что всё чаще и чаще мы слышим о том, что там семейная пара развелась, здесь семейная пара развелась, а казалось, что они жили душа в душу и ничто не предвещало», – говорится в сообщении.

Как отметили организаторы, поэтому люди начинают избегать вступать в брак, думают, что нужно сначала просто пожить, приобрести опыт. Но процент разводов в Псковской области и в целом по стране растёт.

Почему так происходит, и на что стоит обратить внимание при знакомстве потенциальным супругам, псковичам предлагают обсудить в Доме причта Псковского кремля в пятницу в 19:00.

Протоиерей Александр Дягилев – председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии, руководитель Санкт-Петербургского епархиального центра православного объединения «Супружеские встречи».

Все желающие могут зарегистрироваться на встречу по ссылке.