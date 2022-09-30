Причины разводов псковичам предлагают обсудить на первой встрече проекта «Формула семьи»

Первая встреча в рамках проекта «Формула семьи» со священником и семейным психологом-консультантом протоиереем Александром Дягилевым состоится 7 октября в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы проекта из Центра помощи семье при Троицком соборе.
Фото: Центр помощи семье при Троицком соборе
Как отметили организаторы, поэтому люди начинают избегать вступать в брак, думают, что нужно сначала просто пожить, приобрести опыт. Но процент разводов в Псковской области и в целом по стране растёт.
Почему так происходит, и на что стоит обратить внимание при знакомстве потенциальным супругам, псковичам предлагают обсудить в Доме причта Псковского кремля в пятницу в 19:00.
Протоиерей Александр Дягилев – председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии, руководитель Санкт-Петербургского епархиального центра православного объединения «Супружеские встречи».
Все желающие могут зарегистрироваться на встречу по ссылке.