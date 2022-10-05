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Школа регентов священника Павла Адельгейма отметила 30-летие

Первая общеобразовательная православная школа регентов, основанная протоиереем Павлом Адельгеймом при храме святых Жен Мироносиц в Пскове, отметила 30-летие.

Фото здесь и далее: Виктор Яковлев

Самое знаменательное в этом юбилее то, что нынешняя Православная гимназия, директором которой является нынешний настоятель Мироносицкого храма иерей Константин Белый, считает себя продолжением той самой первой в Пскове православной школы, занятия в которой начались в сентябре 1992 года. Отец Константин и стал инициатором проведения юбилея школы.

В 1997 году, когда школа отмечала свое первое 5-летие, газета «Псковская правда» писала о ни с чем не сравнимом духе православной школы: «Здесь всё так и всё не так, как в обычной, привычной для нас школе. Здесь ребята совестливые, никогда не соврут - говорит Зара Бзарова, учитель математики: – И обратите внимание, как старшие обращаются с младшими. Малыши просто виснут на девятиклассниках, а те и рады – ни слова грубости. Я помню нынешних выпускников, когда они только пришли сюда. Не хочу никого обидеть, но ведь это были дети с последних парт. Сегодня их не стыдно посадить за любую парту в любой школе».

Завуч Анна Лидова отмечала, что весь учебный процесс состоит из трех блоков. Первый и основной – общеобразовательная программа. Второй – музыкальные дисциплины. Кроме того, изучается история и теория церковного пения. А третий блок составляют церковные дисциплины: «Именно последние и вызывают больше всего вопросов, главный из которых: чему и как учить. Ведь пока не существует ни методик, ни отработанных планов».

Священник Павел Адельгейм отмечал, что, создавая школу, они предполагали готовить в ней будущих регентов, но скоро поняли: «Нельзя запрограммировать детей на конкретную работу в будущем. Личный выбор и самоопределение происходят гораздо позже, никак не в начальной школе. Сегодня главное предназначение мы видим в воспитании у ребят христианских нравственных устоев».

Цитаты приведены по статье Натальи Бобровской «Здесь жизнью правит любовь».

По инициативе выпускников, встреча началась с литии на могиле отца Павла Адельгейма под южной стеной храма святых Жен Мироносиц.

Затем выпускники и преподаватели первых лет школы собрались в том самом классе, где все начиналось. И тоже многое было впервые: неизвестные многим фотографии, фрагменты фильма о школе, снятого в 1996 году питерским ТВ, видеозаписи рождественских праздников 90-х. Сложилась даже импровизированная концертная программа – благо, музыкальная подготовка в школе была весьма основательной. Под руководством Киры Николаевой выпускники исполнили несколько церковных песнопений, рождественские колядки. А всеми любимый дьякон Сергий Завьялов спел романс «Гори, гори, моя звезда».

Много нового и интересного о школе и о себе узнали выпускники из выступлений учителей: завуча и преподавателя литературы и русского языка Галины Корниловой, преподавателей церковного пения Александра Закревского и Риммы Прокофьевой. Да и сами выпускники – Женя Германова, Дима Прокофьев, другие – делились не только воспоминаниями, но и тем самым дорогим, что дала им школа, и что помогает им жить.

Каждый говорил о своем, но всех объединило имя отца Павла Адельгейма, о котором каждый старался найти самые теплые слова благодарности. Он обладал редким даром любви и был создателем, духовным руководителем и вдохновителем школы на протяжении почти двадцати лет. Сохранились кадры, где дети вереницей идут к нему под благословение, и каждого он не только перекрестит, но и поцелует в лоб, и погладит по голове, и обогреет взглядом. Как сказала мне потом одна из участниц встречи: «Без о. Павла и не могло ничего быть! Без него не проходил ни один день в школе. Это даже не сотая часть того, что можно было бы рассказать…»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в своем приветственном обращении к участникам юбилейной встречи отметил: «За долгие годы работы усилиями основателя православной школы регентов протоиерея Павла Адельгейма и руководителей, педагогов, родителей была образована и воспитана целая плеяда молодых христиан, которые не только впитали основы православной веры, но и, что весьма редко, получили хорошие навыки церковного пения. Сегодня многие выпускники школы являются певчими церковных хоров Псковской епархии, а некоторые – и регентами. Поздравляю всех, кто был причастен к Школе регентов, с этой значимой датой! И, в ответ на обращение об увековечивании памяти отца Павла Адельгейма, считаю правильным присвоить детской приходской школе, ныне действующей при храме свв. Жен Мироносиц, имя этого известного пастыря, много потрудившегося на ниве церковного просвещения».

Сегодня воскресные школы существуют практически при всех православных храмах. И только Мироносицкая школа имеет теперь собственное имя – имя протоиерея Павла Адельгейма. А совсем недавно один из участников наших традиционных дней памяти убиенного пастыря выразил уверенность что в довольно скором будущем и одна из улиц Пскова будет названа именем выдающегося священника и исповедника веры Павла Адельгейма.

Виктор Яковлев