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Определять величину запасов на зиму советует народный календарь 19 октября

День памяти святого апостола Фомы отмечают православные 19 октября.

Фома жил в Галилее и занимался рыбной ловлей, пока не услышал однажды проповедь Христа, которая побудила его бросить дом и присоединиться к Иисусу в его странствиях. Вскоре он был избран в число ближайших учеников. По преданию, Фому прозвали «близнецом», поскольку внешне он был очень похож на Христа, пишет calend.ru.

Один из библейских эпизодов, связанных с Фомой, известен по нарицательному прозвищу «Фома неверующий». Согласно Евангелию от Иоанна, Фома не присутствовал при первом явлении воскресшего Иисуса апостолам и не мог поверить в произошедшее чудо. Фома поверил в воскрешение Христа, когда Спаситель явился ему и позволил прикоснуться к своим ранам.

На Руси апостола Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью. «На Фому тащи все в крому», — говорили люди. Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов. От этого же корня произошли, кстати, такие слова, как «закрома», «укромный», «скромный» и другие. Про нерадивого хозяина говорили: «Велика крома, да пес ли в ней».

К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность запасливому святому.

На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным — это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака.