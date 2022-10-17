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Церковь / События

Под синей крышей

20.10.2022 09:06|ПсковКомментариев: 0

Предприниматель из Пустошки хотел пожертвовать пеноблоки для возведения часовни, а оказался прорабом на стройке, которую город ждал с 2009 года. На прошлой неделе над часовней поставили купол и крест. Проектировала ее архитектор, по чьим чертежам построены больницы и обновлен драмтеатр в Великих Луках.

 

«Хотел только дать материал»

В прошлом году настоятель пустошкинской церкви Сергия Радонежского подошел к одному из своих прихожан за советом. Михаил Федотенко прислуживает в храме пономарем. А еще владеет стройбазой «У Палыча». Вот священник и решил узнать: получится ли построить часовню из битого кирпича?

Дело в том, что еще в 2009 году, когда размечали территорию нового кладбища «Серебряный Бор», оставили место под часовню. Покойников отпеть, заупокойную отслужить, в родительский день свечку поставить - постройка на кладбище не просто уместная, а нужная. Время шло, кладбище росло, свято место по-прежнему пустовало.

«Мне совесть не позволила бы допустить, чтобы из ломаного кирпича часовню построили, - говорит Михаил Федотенко. - Я сказал, что могу пожертвовать пеноблоки. Хотел только дать материала на сто тысяч, и все».

Новость о скором старте строительства разошлась по местным пабликам. И люди потянулись к «Палычу». Кто 300 рублей приносил, кто 500. К нынешней весне собрали 35 тысяч рублей. Строить часовню решили из более традиционного материала - дерева. Собранные деньги пошли за закупку бревен.

«Подумал, что будет бессовестно бросить это дело, раз взялся», - объясняет свое дальнейшее участие в проекте Михаил Федотенко.

За свой счет он нанял бригаду, сборка сруба обошлась в 100 тысяч рублей. Шлифовка бревен - 70 тысяч. Пропитка краской - 70 тысяч. Кровля - 350 тысяч. Купол - 155 тысяч. Крыльцо - 100 тысяч. Брусчатка и озеленение - 150 тысяч. На часовню уже потрачено больше миллиона рублей. Деньги дал не только Михаил. Кроме 35 тысяч на бревна, поступили еще 100 тысяч от одной местной жительницы. На купол 155 тысяч перечислил одноклассник Михаила Алексей Яковлев, живущий в Новгороде. Крыльцо прихожане церкви Сергия Радонежского построили своими руками, не взяв ничего за работу.

Фундамент часовни поставили прошлой осенью. В этом июне началось возведение стен. Михаил Федотенко каждый день бывал на стройплощадке, «подгонял и контролировал, чтобы работа не встала». Строительный сезон завершили к Покрову. На праздник освятили купол и крест, воздвигли их над часовней. В честь Покрова часовню освятят, когда она будет окончательно готова. На принадлежность к Богородичному циклу уже указывает ее синяя кровля - цвет Богородицы в православной традиции.

Строительство благословил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Настоятель пустошкинского храма надеется, что она будет окончательно готова к следующему Покрову.

«Совсем открытую, без присмотра оставить будет неправильно. Время покажет, с какой периодичностью будем открывать», - отвечает священник на вопрос о графике богослужений.

Красота без пестроты

Часовня построена не по наитию, а по чертежам, проект создала архитектор из Великих Лук Татьяна Сваричевская. Ее работы хорошо известны по области. Она приложила руку к недавней реконструкции драмтеатра в Великих Луках, проектировала торговые здания по левой стороне Октябрьского проспекта на въезде в город, заправки ТНК на федеральной трассе между Луками и Псковом, больницы в Пушкинских Горах и Бежаницах. На проект пустошкинской часовни понадобилась неделя. Промежуточный результат стройки она пока не видела.

«Берем из того, что русский народ придумал и что веками стоит, - рассказывает архитектор о своем проекте. - У нас много маленьких деревянных часовенок, по всей Руси стоят. Мне были заданы габариты, от них вымеряла пропорции. Часовня простая, это продиктовано местом. На кладбище она не должна быть вычурной».

Потянули

Недавно о строительстве часовни узнала широкая публика благодаря блогеру Анатолию Гурину, переехавшему в пустошкинскую деревню из Петербурга. Михаил Федотенко расстроился, когда прочитал в комментариях «зачем он этой ерундой занимается», «лучше бы деньги отдал детям и животным».

«Неприятно стало, - признается предприниматель. - Например, ко мне ТОСы регулярно обращаются, чтобы я помог сделать двор по закупочной цене. Вникаю, какие хотят скамейки и фонарики, нахожу материалы. Прошу рабочих, чтобы цену скинули, чтобы девчонкам, которые грант выигрывают, вписаться в бюджет. Сейчас уже третий двор пришел за помощью. Я ничего на этом не зарабатываю».

Михаил заметил: чем больше помогает другим - тем лучше идет бизнес, и появляется больше ресурсов для помощи. Когда начал заниматься часовней, жена спросила: «Миш, а мы потянем?» Все-таки четверо детей в семье, а предприниматель в райцентре - не то же самое, что нефтяной олигарх. Но как-то все устроилось, даже оборот увеличился, и появились объекты, на которых можно заработать. Часовню Михаил собирается довести до освящения.

«Получилось более-менее добротно. Пока что в планах за зиму окна и двери прорубить, заниматься внутренним убранством, - перечисляет Михаил оставшуюся работу. - Теперь я считаю, что это мой долг, довести до конца. Кто может - пусть поможет».

Юлия Магера

Теги: #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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