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Церковь / События

На лекцию-дискуссию «Все люди родом из детства» приглашает псковичей

26.10.2022 16:30|ПсковКомментариев: 0

Лекция-дискуссия с практикующим психологом Татьяной Судариковой «Все люди родом из детства» состоится в доме Причта Псковского кремля в ближайшую пятницу, 28 октября, в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы проекта из Центра помощи семье при Троицком соборе.

Фото: Центр помощи семье при Троицком соборе

«Участники этой встречи смогут оглянуться назад, в своё детство, чтобы в безопасной обстановке признаться себе в тонкой связи происходящего в их жизни сегодня и прежде. Психолог подскажет, как правильно оглядываться в прошлое, как эффективно выстраивать эту связь с самим собой и, главное, поможет найти секретные способы справляться с актуальными проблемами. Ты ссоришься с окружающими, потому что когда-то поссорился с собой», – отметили организаторы. 

Вместе с психологом горожане смогут ответить на следующие вопросы:

  • Были ли родители достаточно терпеливы, искренни, ненавязчивы и уважительны?
  • Помнят ли они своё детство, а если нет, то почему?
  • И надо ли копать там, где вовсе не болит?

Как обещают в Центре помощи семье, у участников появится возможность познакомиться с собой чуть-чуть поближе.

На следующий день – 29 октября – в 11:00 состоится тренинг-игра, обучающая поддержке окружающих. Ведущая Татьяна Сударикова приглашает на неё всех неравнодушных псковичей, любящих откликаться на чужие проблемы, и тех, кто хотел бы поддерживать других, но не очень это умеет. 

Вход свободный. Возрастное ограничение 18+.

Ранее в Пскове прошла встреча с протоиереем Ильей Шугаевым – кандидатом богословия, автором книг о семье, трезвости и профилактике алкоголизма.

Теги: #психологическая помощь #Троицкий собор
Источник: Псковская Лента Новостей
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