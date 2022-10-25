На лекцию-дискуссию «Все люди родом из детства» приглашает псковичей

Лекция-дискуссия с практикующим психологом Татьяной Судариковой «Все люди родом из детства» состоится в доме Причта Псковского кремля в ближайшую пятницу, 28 октября, в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы проекта из Центра помощи семье при Троицком соборе.
Фото: Центр помощи семье при Троицком соборе
Вместе с психологом горожане смогут ответить на следующие вопросы:
Как обещают в Центре помощи семье, у участников появится возможность познакомиться с собой чуть-чуть поближе.
На следующий день – 29 октября – в 11:00 состоится тренинг-игра, обучающая поддержке окружающих. Ведущая Татьяна Сударикова приглашает на неё всех неравнодушных псковичей, любящих откликаться на чужие проблемы, и тех, кто хотел бы поддерживать других, но не очень это умеет.
Вход свободный. Возрастное ограничение 18+.
Ранее в Пскове прошла встреча с протоиереем Ильей Шугаевым – кандидатом богословия, автором книг о семье, трезвости и профилактике алкоголизма.