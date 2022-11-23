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«Буду мамой. Ожидания и реальность»: псковичей приглашают на встречу с психологом

Традиционная лекция в рамках проекта «Формула семьи» состоится в Доме причта Троицкого собора в Пскове 2 декабря в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Клинический и перинатальный психолог, руководитель благотворительного проекта «Душевный подарок» Елена Шидловская поговорит с псковичами на тему: «Буду мамой. Ожидания и реальность».

«Ожидания – это то что связано с тем, как бы мы хотели, чтобы это произошло. У каждого есть свои представления о чем-то. Представления о материнстве складывается у нас с детства. Мы ориентируемся на образ нашей матери, если мама была в наличии. Любой образ складывается из наших представлений, опыта, желаний и ожиданий, какой матерью мы хотим быть. Наш диалог будет о материнстве, о том, как всё может идти не по плану, но жить в этом нам будет необходимо. Приходите. Поговорим. Посмеёмся и ещё раз подтвердим, что материнство-это труд», - рассказали организаторы.

3 декабря в 11:00 состоится тренинг «Есть ли жизнь после родов?». Это занятие поможет как и будущим родителям, так и тем, у кого уже есть дети.

На этом занятии псковичи смогут научиться: