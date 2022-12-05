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Патриарха Алексия II вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II вспоминают в Псково-Печерском монастыре, он умер 5 декабря 2008 года, сообщает Telegram-канал обители.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь. На фото: патриарх Алексий в Михайловском соборе монастыря (28 мая 1992 года)

В течение жизни, начиная с детского возраста, он часто бывал в Псково-Печерском монастыре. 28 мая 1992 года святейший патриарх Алексий II посетил обитель с официальным визитом.

Родители патриарха Алексия - протоиерей Михаил и Елена Ридигер у Святых врат Псково-Печерского Печерского монастыря

Обращаясь к братии монастыря, патриарх Алексий, в частности, сказал: «Сегодня ваш подвиг заключается в сугубой молитве, чтобы сохранялись любовь, единство и мир. От души желаю, чтобы каждый паломник научился в монастыре основам христианской жизни и нёс их в мир - в свою семью, своим близким и родным. Большая ответственность лежит на монашествующих - служить светочами мира и добра. Пользуясь сегодняшней встречей, хотел бы призвать всех насельников монастыря к сугубой молитве о том, чтобы Господь благословил Церковь, Отечество наше и народ наш миром. Этот монастырь - прекрасный пример доброго совместного делания людей разных национальностей - русских, украинцев, белорусов, чувашей и многих других. Нужно молиться, чтобы и в обществе, и в мире не было противостояний».