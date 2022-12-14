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Лекции о трудностях и радостях родительства пройдут в Пскове

Традиционные лекции в рамках проекта «Формула семьи» состоятся в Доме причта Троицкого собора в Пскове 16 и 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В пятницу, 16 декабря, в 18.00 на встрече с доцентом МГУ имени М. В. Ломоносова Еленой Захаровой гости мероприятия обсудят проблему отношения к родительству: может ли выполнения важнейшей обязанности (воспроизводство человечества) сделать человека счастливым?

«Социальная позиция родителя, с одной стороны, является одной из сложнейших: требует от человека высокой эмоциональной вовлечённости, высокого уровня компетентности и ответственности. С другой стороны, осуществляемая родителями деятельность является способом удовлетворить многие социальные потребности человека. Возможность достижения счастья зависит от того, какие из потребностей лежат в основании решения стать родителем», - отметила профессор МГУ.

Ещё одна лекция в Доме причта Троицкого собора состоится в субботу, 17 декабря, в 11.00. Её название: «Родительская позиция: возможна ли дружба?» На основе просмотра художественного фильма участники разговора обсудят особенности родительской позиции.

«Подрастающий ребёнок стремится к тому, чтобы быть принятым в семье на равных. Во всех ли сферах отношений возможно достижение этого равенства или родитель на всю жизнь сохраняет право решающего голоса? Возможно ли в отношении родителей и детей полноправное сотрудничество и чего могут касаться возможные ограничения? Адекватное понимание родителями своей позиции по отношению к ребёнку позволит предостеречь от популярных у детей, но не всегда эффективных способов взаимодействия с ними», - добавили организаторы.