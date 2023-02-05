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Великий пост начался у православных христиан

Великий пост начался у православных христиан сегодня, 27 февраля, он продлится по 15 апреля.

Фото: Псковская епархия

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим в связи с особой важностью его установления. Традиционно Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме, пишет calend.ru.

Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник» (хотя это нецерковное название, но весьма распространенное в православии) в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Великий пост установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после своего крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.

О том, что пост был установлен апостолами и длился сорок дней почти с начала его установления, есть свидетельства с глубокой древности, а само название «Четыредесятница» часто встречается в древних письменных памятниках.

Правила соблюдения Великого поста отражены и в церковном Уставе. В первую и Страстную седмицы Православная Церковь предписывает хранить особо строгий пост. В понедельник и вторник первой седмицы предписывается соблюдать высшую степень поста: «Отнюдь вовсе ясти не подобает». В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с елеем (растительным маслом). Только в праздник Благовещения, если он приходится не в Страстную седмицу, разрешается рыба.