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Вынос Плащаницы и Чин погребения состоялись в Псково-Печерском монастыре

Вынос Плащаницы и Чин погребения состоялись в Псково-Печерском монастыре, сообщает Telegram-канал обители.

Фото здесь и далее: Артемий Бондарев / Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил вечерню с чином выноса Плащаницы 14 апреля в Великую Пятницу.

«Свершилось то, зачем Он был послан на землю: исполнить волю Божию о спасении людей. И уже скоро мы, после кажущейся бессмыслицы и кажущегося торжества страданий и зла, увидим Воскресение - победу Промысла Божия. Сегодня Церковь стоит у Плащаницы Христовой, у иконы страдающего Христа и чает Воскресения и уразумение всех тех смыслов, которые пока нам непонятны, но известны Ему в Его Божественном Промысле. Аминь», - приводит слова митрополита Telegram-канал.

Вынос Плащаницы совершается днем в пятницу на вечерне Великой субботы. Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма. На середину Плащаницы кладут Евангелие. Утреня Великой Субботы с Чином погребения обычно служится в пятницу вечером.

Во время богослужения совершается крестный ход. Плащаницу несут вокруг храма и поют «Святый Боже». Крестный ход сопровождается погребальным звоном колоколов.

По окончании чина погребения Плащаницу подносят к царским вратам, а потом возвращают на место посреди храма, чтобы ей могли поклониться все священнослужители и прихожане. Там она находится до позднего вечера Великой субботы.