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Вдове псковского священника Александра Цыганова передали орден Дмитрия Донского

Вдове иерея Александра Цыганова, который погиб в результате ранения, полученного в зоне специальной военной операции, митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил орден Русской православной церкви святого благоверного великого князя Дмитрия Донского первой степени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: диакон Лев Савинов

«По окончании богослужения по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Тихон передал матушке Надежде Цыгановой, вдове погибшего при исполнении священнического долга по окормлению воинов в зоне СВО иерея Александра Цыганова, орден святого князя Димитрия Донского первой степени, которого батюшка был удостоен посмертно», - сообщили в Псковской епархии.

Помимо этого, митрополит Тихон вручил Надежде Цыгановой икону Воскресения Христова.

Ранее сообщалось, что вдове иерея Александра Цыганова губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил орден Мужества и медаль «За заслуги перед Псковской областью».

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Напомним, отца Александра похоронили в посёлке Выбуты Псковского района около алтаря Ильинского храма.