Вдове псковского священника Александра Цыганова передали орден Дмитрия Донского

Вдове иерея Александра Цыганова, который погиб в результате ранения, полученного в зоне специальной военной операции, митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил орден Русской православной церкви святого благоверного великого князя Дмитрия Донского первой степени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: диакон Лев Савинов
«По окончании богослужения по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Тихон передал матушке Надежде Цыгановой, вдове погибшего при исполнении священнического долга по окормлению воинов в зоне СВО иерея Александра Цыганова, орден святого князя Димитрия Донского первой степени, которого батюшка был удостоен посмертно», - сообщили в Псковской епархии.
Помимо этого, митрополит Тихон вручил Надежде Цыгановой икону Воскресения Христова.
Ранее сообщалось, что вдове иерея Александра Цыганова губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил орден Мужества и медаль «За заслуги перед Псковской областью».
Напомним, отца Александра похоронили в посёлке Выбуты Псковского района около алтаря Ильинского храма.