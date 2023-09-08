Мастера колокольного звона соберутся в Пскове 12 сентября

Псковский фестиваль колокольного звона пройдет 12 сентября. В День памяти святого благоверного князя Александра Невского звонари из Пскова и других городов России будут звонить на самых древних колокольнях Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Программа фестиваля:
Кульминацией фестиваля станет общий звон участников с колокольни Храма Василия на Горке, где жители и гости города смогут насладиться выступлениями мастеров колокольного искусства. В рамках мастер-классов для детей и взрослых можно будет примерить на себя и роль звонаря. Звоны будут сопровождаться выступлениями творческих коллективов города и ярмаркой ремесленников Псковского края. В программе выступления ансамбля «Сказ», ансамбля гусляров «Лель», танцевального коллектива «Юность» и другие.
Концерт пройдет в Детском парке на площади у Храма Василия Великого на Горке. Начало в 17.00.
Отметим, третий Псковский фестиваль колокольного звона проходит в рамках проекта «Возрождение звонарного мастерства Псковского края» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проектного офиса «Команда 2018», Псковской епархии Русской Православной Церкви, администрации города Пскова и Ресурсного центра добровольчества Псковской области.