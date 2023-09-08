Церковь / События

Мастера колокольного звона соберутся в Пскове 12 сентября

Псковский фестиваль колокольного звона пройдет 12 сентября. В День памяти святого благоверного князя Александра Невского звонари из Пскова и других городов России будут звонить на самых древних колокольнях Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Программа фестиваля:

11:30 — 11:45 — церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца;

12:00 — 12:15 — церковь Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу;

12:30 — 12:15 — церковь Успения Пресвятой Богородицы с Полонища;

13:15 — 13:30 — храм Димитрия Солунского В Поле;

14:00 — 14:30 — храм Александра Невского;

15:00 — 15:20 — храм свв. Жен-Мироносиц;

15:30 — 15:50 — церковь Успения Божией Матери с Пароменья;

17:00 — храм Василия Великого на Горке.

Кульминацией фестиваля станет общий звон участников с колокольни Храма Василия на Горке, где жители и гости города смогут насладиться выступлениями мастеров колокольного искусства. В рамках мастер-классов для детей и взрослых можно будет примерить на себя и роль звонаря. Звоны будут сопровождаться выступлениями творческих коллективов города и ярмаркой ремесленников Псковского края. В программе выступления ансамбля «Сказ», ансамбля гусляров «Лель», танцевального коллектива «Юность» и другие.

Концерт пройдет в Детском парке на площади у Храма Василия Великого на Горке. Начало в 17.00.

Отметим, третий Псковский фестиваль колокольного звона проходит в рамках проекта «Возрождение звонарного мастерства Псковского края» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проектного офиса «Команда 2018», Псковской епархии Русской Православной Церкви, администрации города Пскова и Ресурсного центра добровольчества Псковской области.