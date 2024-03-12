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«Великого наместника» вспоминают в Псково-Печерском монастыре

«Великого наместника» — архимандрита Алипия (Воронова) вспоминают в Псково-Печерском монастыре 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

В монастыре поделились воспоминаниями тех, кто лично знал отца Алипия.

«Когда после боя расположилась их воинская часть на отдых близ какой-то деревни, пришла к ним старушка. По-моему, она была верующая и святой жизни человек. Один из его друзей спрашивает: "Что мне будет? Закончу я благополучно, доживу я? Какая моя дальнейшая судьба?" Она прямо говорит, что ты пройдешь войну, вернешься живым, женишься и так далее. А другому говорит: "Тебя поразит пуля на третий день". И отец Алипий спрашивает. "А твоя,— говорит она,— Невеста Неневестная". Все так и было. Тот человек на третий день погиб… А самый первый пришел домой после войны, женился, так и написал в письме отцу Алипию… А отец Алипий вернулся с войны, и когда его постригали в монашество, братия запели "Взбранной Воеводе", — вспоминал покойный наместник Крыпецкого монастыря архимандрит Дамаскин (Сахнюк).

«О необходимости помогать миру в его христианском просвещении он говорил особенно часто — поскольку это было ему по-человечески близко в силу его всегда неравнодушного отношения к людям, и в силу личного интереса к так сказать христианам-интеллигентам, во всяком случае образованного круга: художникам, поэтам, историкам, врачам, даже физикам и космонавтам. Он считал, что страну нужно поднимать именно с духовного просвещения интеллигенции, которая когда-то — в силу своей именно духовной темноты — во многом страну и разрушила», - сказал диакон Георгий Малков (Москва).