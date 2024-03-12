«Великого наместника» вспоминают в Псково-Печерском монастыре 

«Великого наместника» — архимандрита Алипия (Воронова) вспоминают в Псково-Печерском монастыре 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обители.
Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram
В монастыре поделились воспоминаниями тех, кто лично знал отца Алипия.
«О необходимости помогать миру в его христианском просвещении он говорил особенно часто — поскольку это было ему по-человечески близко в силу его всегда неравнодушного отношения к людям, и в силу личного интереса к так сказать христианам-интеллигентам, во всяком случае образованного круга: художникам, поэтам, историкам, врачам, даже физикам и космонавтам. Он считал, что страну нужно поднимать именно с духовного просвещения интеллигенции, которая когда-то — в силу своей именно духовной темноты — во многом страну и разрушила», - сказал диакон Георгий Малков (Москва).