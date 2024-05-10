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«Эпоха в церковной жизни Пскова»: митрополит Евсевий отмечает 85-летие

Митрополит Евсевий (Саввин) отмечает 85-летие. Об этом сообщается в Telegram-канале митрополита Псковского и Порховского Арсения.

Митрополит Евсевий (Саввин). Фото: Telegram-канал митрополита Арсения

«Сегодня в Троицком кафедральном соборе вместе с митрополитом Евсевием (Саввиным) вознесем благодарение творцу за его милость ко всем нам», - написал митрополит Арсений.

Митрополит Евсевий был назначен на Псковскую кафедру в 1993 году.

«Непростое было время. Но владыка справился, - отметил митрополит Арсений. - Многое из того, к чему мы уже привыкли — православное образование, церковное служение милосердия — закладывалось и создавалось трудами преосвященнейшего Евсевия и его помощников. Добавим к этому сотню возрожденных храмов и монастырей, множество рукоположенных клириков, и станет понятно: служение митрополита Евсевия — это целая эпоха в церковной жизни Пскова. Уйдя на покой после 25 насыщенных лет на кафедре, владыка остался с нами. На земле, которая стала ему родной. И здесь, с нами, он отмечает свое 85-летие. Пусть Господь хранит своего верного служителя на многая и благая лета!»