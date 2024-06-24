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Православные празднуют в честь чудотворной иконы из Псково-Печерского монастыря

На 6 июля приходится один из дней почитания чудотворной иконы «Умиление Псково-Печерская». Икона является списком с самой почитаемой на Руси Владимирской иконой Божьей Матери. Он был выполнен в 1521 году, то есть в годы правления Василия III (отца Ивана Грозного), присоединившего к Московскому государству Псковскую вечевую республику, на землях которой разрастался молодой Печерский монастырь, не перешагнувший к тому моменту и полстолетия со дня основания.

С первых лет об иконе пошла молва, как о дарующей исцеление. Записаны случаи избавления от слепоты и от паралича конечностей после молитв перед иконой.

Особый статус она получила после нашествия войск Стефана Батория на псковскую землю в ходе Ливонской войны при Иване Грозном. Икона находилась в Пскове. Была поднята на крепостные стены, где по приказу польского короля ее обстреливали пушечными ядрами. Однако повреждений не получил ни образ, ни находившиеся рядом с ним защитники города, а польский король потерпел под Псковом позорное поражение.

Во время нашествия на Россию наполеоновских войск и угрозы продвижения французской армии на Санкт-Петербург через псковские земли в Печерском монастыре был выстроен Михайловский храм, куда была помещена чудотворная икона.