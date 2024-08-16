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Рождество Христово празднуют православные 7 января

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом. Этот великий праздник установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа, пишет calend.ru.

В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы.

7 января в Пскове развернутся рождественские гуляния «Рождество начинается здесь!». На территории парка Строителей пройдет множество активностей, а начнутся гуляния с праздничного костюмированного шествия по Пскову. В 16:00 старт от кинотеатра «Октябрь», далее мимо Троицкого собора, по новому пешеходному мосту и до парка Строителей. Каждый желающий может присоединиться к шествию, рождественские звезды и костюмы приветствуются.

Начало праздника в парке Строителей в 17.00. Вход свободный.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что новый проект «Рождество начинается здесь» станет зимним брендом Псковской области.