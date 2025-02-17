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Лекцию о Снетогорском монастыре на страницах Дневника митрополита Арсения проведут в Пскове

Лекция псковского краеведа Татьяны Медниковой «Рождества Богородицы Снетогорский монастырь на страницах Дневника митрополита Арсения» пройдет в Пскове 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Лекцию будет проводить ученый секретарь Псковского музея-заповедника Татьяна Медникова. Гостям расскажут о деятельности Арсения (Стадницкого) и о создании его дневника.

Мероприятие состоится в 16:00 по адресу: город Псков, улица Георгиевская, дом 4.

Вход свободный, по предварительной записи. Телефон: 8 (8112) 29-01-01.