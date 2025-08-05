Церковь / События

Мощи святителя Тихона встретили в Пскове

Торжественная встреча мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, состоялась у ворот Псковского кремля 13 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

От ворот крестным ходом мощи доставили в Свято-Троицкий кафедральный собор. Встречу мощей и божественную литургию возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. По окончании литургии перед мощами святителя Тихона каждый час будут совершаться молебны.

В первый день, 13 августа, приложиться к святыне в кафедральном соборе можно будет до 20:00. Во второй день, 14 августа, мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, будут пребывать в Свято-Троицком соборе до 18:00, после чего отправятся в Новгородскую митрополию.

Ковчег с мощами Патриарха Тихона побывает в 90 городах России и Белоруссии к 100-летию его кончины в период с 6 апреля по 9 октября.

Также 13 августа к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона в Псковском кремле состоится бесплатный концерт.

Напомним, памятник святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, открыли у стен Псковской духовной семинарии на улице Советской в Пскове 5 августа.

Также в 2025 году, в год 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской православной церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета был создан и запущен интернет-портал «Крестный путь Патриарха Тихона».