Первый межъепархиальный съезд церковных флористов проведут в Печорах

Первый межъепархиальный съезд церковных флористов состоится на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с 8 по 10 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

В мероприятии примут участие представители Московской, Санкт-Петербургской, Крымской, Татарстанской, Белгородской, Екатеринбургской, Новосибирской, Кубанской, Ярославской, Вологодской, Тверской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Карельской, Липецкой, Омской, Пензенской, Тульской и Самарской митрополий, а также Донецкой, Пятигорской, Одинцовской и Сергиево-Посадской епархий.

Цель съезда — показать красоту и глубинные смыслы цветочного служения Церкви Христовой, внести вклад в развитие творческого потенциала церковных флористов и совместно найти способы качественно улучшить цветочное оформление храмов и монастырей Русской православной церкви к праздникам.

Церемония открытия состоится 8 октября в 10:00 в актовом зале паломнического центра Псково-Печерского монастыря по адресу: город Печоры, улица Юрьевская.