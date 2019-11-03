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Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в день памяти святого преподобного Илариона Псковоезерского

3 ноября, в день памяти святого преподобного Илариона Псковоезерского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре. Его Высокопреосвященству сослужили клирики обители: протоиерей Александр Савельев, иеромонах Александр (Анисимов), иерей Димитрий Павлов.

За богослуженем молились настоятельница монастыря монахиня Рафаила (Позигунова) с сестрами обители, прихожане монастыря и паломники. По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с Архипастырским словом.

Всем богомольцам в этот день вручили памятный подарок — «Келейную книжицу архимандрита Иоанна (Крестьянкина)».

В этот же день в обители состоялось совещание по вопросам проведения противоаварийных и реставрационных работ в Рождества Богородицы Снетогорском монастыре и Спасо-Преображенском Мирожском монастыре.

В работе совещания приняли участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, наместник Мирожской обители иеромонах Серафим (Козулин), настоятельница Снетогорского монастыря монахиня Рафаила (Позигунова), представители Комитета по культуре Псковской области, а также представители строительных и подрядных организаций.