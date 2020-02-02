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Митрополит Псковский и Порховский Тихон сослужил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за Божественной литургией в храме Христа Спасителя в Москве

1 февраля в одиннадцатую годовщину интронизации Святейшего митрополит Псковский и Порховский Тихон сослужил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за Божественной литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской митрополии, богослужебные песнопения исполнили хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев) и хор Троице-Сергиевой лавры (регент архимандрит Глеб (Кожевников)).

На телеканалах «Союз» и «Спас» шла прямая трансляция патриаршего богослужения.

После сугубой ектении митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вознес молитву о предстоятеле Русской Православной Церкви — Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

По окончании литургии предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом.