Церковь / Митрополия

Сборник статей и докладов издадут по итогам Международных Александро-Невских чтений в Пскове

С 24 по 25 сентября в формате онлайн в Пскове прошли XI Международные Александро-Невские чтения. Об этом сообщается на сайте Псковской митрополии.

Александро-Невские чтения проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, по инициативе Прихода воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова, при поддержке администрации Псковской области и руководства города Пскова, Фонда Андрея Первозванного, государственных комитетов образования и культуры Псковской области и города Пскова, Псковского филиала академии ФСИН России.

Пленарное заседание состоялось в главном корпусе Псковского государственного университета. С приветственным словом к участникам, подключенным посредством видеоконференции, обратился почетный гражданин города Пскова, настоятель воинского храма св. Александра Невского протоиерей Олег Тэор. «Александр Невский почитается не только в России, но и за ее пределами», – сказал отец Олег. – «Отрадно, что юные участники XI чтений, учащиеся школ, посвятили свои доклады храмам в честь Александра Невского, построенным за пределами нашего государства».

От лица администрации Псковской области выступил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов. «В этом году чтения посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, осмыслению личности святого благоверного князя Александра Невского, традициям воинского служения. Традиционно в Чтениях принимает участие большое количество молодых людей, школьников, студентов. Те материалы, которые представлены на конференции, имеют интерес в учебных и научных целях», – отметил он.

Участниками чтений стали представители органов исполнительной и законодательной власти, священнослужители Русской Православной Церкви, преподаватели высших профессиональных учреждений, педагоги образовательных организаций, студенты, представители общественности, прихожане храмов Псковской епархии.

Темы чтений предусматривают обсуждение широкого круга тем и вопросов от событий многовековой давности, связанных с жизнью святого благоверного князя, до современного восприятия роли Александра Невского в истории России.

После Пленарного заседания Александро-Невские чтения продолжили работу в режиме видеоконференции в пяти секциях: «Воинские традиции Александра Невского в военной истории России», «Воспитание гражданина и патриота во времена Александра Невского и в наши дни», «Роль Русской Православной Церкви в борьбе за свободу и независимость нашей Родины: от Александра Невского до наших дней», «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи в средней школе и ВУЗе», «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание дошкольников на примере жизни и деятельности Александра Невского».

По итогам работы чтений планируется издание сборника статей и докладов, представленных в ходе работы XI Международных Александро-Невских чтений.