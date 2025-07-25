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Церковь / Митрополия

Большое воссоздание на Мирожке

25.07.2025 10:28|ПсковКомментариев: 0

В публичном поле регулярно появляется информация о ходе реставрации Стефановской церкви в древнем Мирожском монастыре. Параллельно ведется другая работа, пока неосязаемая. Специалисты создают проект благоустройства территории и ее приспособления для современных нужд. В том числе, предполагается восстановление монастырского пруда, возвращение входа для посетителей на историческое место и появление открытой для всех трапезной. Территорию зонируют на общедоступную часть и приватную для насельников. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера заглянула в недалекое будущее знаковой обители.

 

Единственный в своем роде

Мирожский монастырь на берегу реки Великой в Пскове является действующим, монахи вернулись сюда в 1994 году, ровно через семьдесят лет после закрытия. Для служб братия использует Стефановскую церковь XVII века (первый храм на этом месте появился на двести лет раньше). Она объединена в одно здание с колокольней и историческим братским корпусом. АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» регулярно публикует информацию о ходе идущей с прошлого года реставрации. Например, недавно обнаружили исторические контуры оконных проемов, идет работа по их воссозданию, а также вычинка кладки всех стен здания. Специалисты воспроизводят декоративные элементы здания. В этом году планируют завершить кровельные работы. К концу реставрации будут сохранены исторические зондажи, показывающие архитектурную историю памятника.

Параллельно создается проект благоустройства территории и приспособления для современного использования. Над этим работает архитектурное бюро «Тектоника» из Санкт-Петербурга под руководством главного архитектора Кирилла Яковлева. Оно специализируется на церковной архитектуре, реставрации храмов и воссоздании их внутренних интерьеров, на счету бюро реализованные проекты в Ленинградской и Новгородской областях, а Санкт-Петербурге, на благотворительных началах бюро ведет проекты в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Для Псковской области специалисты организации в 2006 году выполняли проект реставрации храма иконы Божьей Матери «Достойно есть» в поселке Малы.

Основной тон проектным решениям задает тот факт, что на совсем небольшой территории монастыря есть и второй храм: известный на весь мир собор Спаса Преображения, находящийся под управлением федерального Псковского музея-заповедника. В XII веке собор расписали фресками византийские мастера — это единственный в России сохранившийся комплект настенной живописи домонгольского периода.

Мирожский монастырь отсчитывает свою официальную историю от 1156 года, когда летописец оставил сведения о кончине новгородского архиепископа Нифонта. Среди его последних деяний упомянут тот факт, что «в Псковское св. Спаса церковь зда каменну». Специалисты полагают, что этот же владыка пригласил византийских мастеров поработать над росписью храма. Он же наделил монастырь землями. Некогда братия владела землями в пойме реки Мирожки, впадающей в Великую, здесь стояли мельницы и кузницы.

Сегодня церковь находится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО и собирает толпы светских туристов и паломников, невольно нарушающих размеренный ход монастырской жизни.

Проект благоустройства предполагает зонирование территории на общедоступную и братскую части, чтобы не смешивать светскую и сакральную функции.

Подобное зонирование существует во всех благоустроенных монастырях с их внутренней жизнью, подчиненной особому укладу. Из ближайших примеров можно вспомнить Печерский монастырь с его закрытой Святой горкой или Святогорский монастырь, где не зарастает народная тропа к могиле Пушкина, но где также есть приватная территория для насельников и светских сотрудников. Также теперь будет и на Мирожке.

Первую — эскизную — стадию проекта 2 апреля утвердили во время заседания действующего при Минкульте федерального научно-методического совета по сохранению и госохране объектов культурного наследия. Документ оказался в распоряжении Псковской Ленты Новостей, он дает возможность понять, как вскоре изменится облик монастыря.

Места хватит всем

Современная территория монастыря невелика, и авторы проекта предлагают вынести музейную билетную кассу за ограду монастыря. Такое решение позволит избежать столпотворения посетителей на тесном монастырском дворе.

Первоначально проектировщики предложили вариант зонирования, при котором части с разным функционалом будут разграничены деревянной изгородью.

«Было признано, что предполагаемое функциональное деление на монастырскую и монастырско-музейную (туристическую) зоны является логичным, позволит обеспечить устойчивость использования территории и избежать смешения сакральных и светских функций», - сказано в протоколе заседания секции памятников архитектуры методсовета при Минкульте.

Вход для посетителей будет через Стефановскую церковь, то есть со стороны пляжа, где он располагался на протяжении столетий. Используемый сегодня вход от моста моста имени 50-летия Октября — исторически хозяйственные врата обители, им будет возвращен изначальный функционал. В этой части ансамбля должны разместиться приватная зона с братскими кельями, садом, теплицами, цветником, дровником и прочими служебными помещениями.

Здесь же будет воссоздан хозяйственный корпус середины XVIII-XIX веков. Проектом предполагается его приспособление под братский корпус, документы по нему на стадии эскиза также прошли согласование федерального совета.

Большую парковку разместят со стороны возобновленного входа на улице Красноармейской вместе с билетными кассами. Отсюда по пути в монастырь разворачивается открыточный вид на обитель. Изначально Стефановский храм с парадным входом строили с разворотом к центру города. То есть наблюдается возврат к изначальной концепции. Сейчас посетители подъезжают с тыльной стороны. И если это не псковичи, а гости города, которые с черного входа попадают внутрь монастыря, а потом уезжают, то самый красивого вида на него остаются лишены.

У самого общественного входа будет несколько мест для маломобильных автомобилистов и велопарковка. Клин на месте впадения Мирожки в Великую сейчас занят строительным городком, где обитают специалисты, задействованные в реставрации. После их отъезда он станет прихрамовой территорией. На ней разместится большая и безопасная детская площадка с резиновым покрытием. Разобьют клумбы. «Дикий» спуск к воде превратят в цивилизованный, здесь же оборудуют смотровую площадку.

Такой вариант деликатно решает дилемму, созданную в советское время. Тогда в историческом братском корпусе располагались до войны — общежитие для туристов, после нее — жилье, затем пункт питания для отдыхающих на пляже. Песчаная рекреационная зона появилась именно здесь неслучайно, пляж насыпали целенаправленно под стенами монастыря, снижая сакральный статус места. В итоге, духовная жизнь в его стены вернулась, а под стенами остались обнаженные тела. Можно по-разному относиться к религии, но картина, как на нее не посмотри, способна вызвать чувство неловкости. Основная часть пляжа останется на своем месте, но теперь между нею и монастырем появится своего рода буфер.

Дорожки перед входом и внутри ограды замостят камнем. Фрагменты подобного мощения XIX века из известняковых плит обнаружили археологи Института материальной культуры и археологии РАН у некогда разобранного хозяйственного корпуса.

Запланировано восстановление утраченного пруда (цифра 6 на генплане). Некогда это был рыбник, то есть до изобретения холодильников в нем сохраняли пойманную в реке рыбу. Сейчас такой потребности нет, и пруд будет служить для красоты. Он станет местом тихого отдыха, рядом с которым можно будет созерцать красоты монастыря. Например, со стаканчиком кофе, общественная трапезная заработает под крышей комплекса на входе.

На прежнем месте появится часовня, обозначенная на плане цифрой 8, ее фундамент обнаружили археологи. Построена она была в XIX веке, и пока не обнаружено сведений о том, в честь какого святого или иконы ее возвели. Разобрали часовню «за ненадобностью» в 30-е года, когда в монастыре организовали станцию для туристов.

Без часовни воспроизведение исторического облика монастырской территории было бы неполным. Возможно, ее освятят в честь Мирожской иконы Пресвятой Богородицы. В Стефановский храм следует подниматься, к тому же через него циркулирует множество посетителей, поэтому часовню хотят использовать для треб, предполагающих уединение, таких как таинство крещения или исповедь.

Выстроена она будет из кирпича на гранитном цоколе и оштукатурена, встанет между Стефановской церковью и Спасо-Преображенским собором.

Изменится даже облик фонарей. Нынешние утилитарные бетонные столбы заменят на те, что по дизайну максимально близки к дореволюционным, изображения которых сохранились на старых фотокарточках. Воздушные линии электропередачи уберут под землю.

Обновление для сохранения

Благоустройство — инициатива монастыря, средства на его проведение выделяют привлеченные обителью меценаты. Бюро «Тектоника» сейчас на самой ответственной стадии — собственно, проекта. Самое в нем тяжелое — это перекладка внутренних сетей (тепло, вода, газ, электричество, ливневая и дренажная системы). Все это будет создано заново и воедино свяжет монастырские постройки. Среди них шесть объектов культурного наследия федерального значения: Спасо-Преображенский собор, Стефановский храм, настоятельский корпус, банька, хозкорпус, ограда. Внутри нее всю площадь занимает парк. С ним сейчас работает профессиональный дендролог из лесотехнического университета Петербурга. Специалист занимается обследованием, выявляет больные деревья, самосев, разрабатывает схему озеленения. Представляющие опасность посадки уберут, высадят новые деревья — не чахлые веточки, а уже подросшие деревца.

В это время проектировщики с опорой на архивные данные готовят более детальную визуализацию часовни, вписывая старую-новую постройку в существующий архитектурный ансамбль и природный ландшафт. Глубже прорабатывают зонирование территории, в том числе, с учетом потребностей сотрудников музея, насельников монастыря и посетителей. Вырабатывают предложения по раскрытию, консервации и музеефикации обнаруженных археологами средневековых стен и фундаментов. Работают над системой водоотведения, концепция ее создания была принята на федеральном уровне в 2023 году, такая система жизненно важна для собора, фрески которого регулярно страдают от паводков. Оптимизируют планировку хозяйственного корпуса (он появится в углу справа от нынешнего входа), чтобы на фасадах как можно меньше выделялись инженерные системы, вроде вытяжек.

У проектировщиков впереди еще много работы, и новые согласования. Большие дела быстро не делаются. В конечном счете, не только Стефановская церковь, но и другие постройки, а также монастырский двор обретут благопристойный вид, соответствующий значению обители в истории Пскова и потребностям современного православного монастыря с монашествующими насельниками и большим числом светских посетителей, интересующихся русской стариной.

Юлия Магера

В качестве иллюстраций использованы материалы эскизного проекта

Источник: Псковская Лента Новостей
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