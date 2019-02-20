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ПЛН-Церковь: представляем новый проект, посвященный жизни Псковской епархии и ее прихожан

«Псковская Лента Новостей» и Псковская епархия представляют новый проект - ПЛН-Церковь (https://pln-pskov.ru/church/), посвященный деятельности Русской православной церкви в регионе.

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, на странице ПЛН-Церковь посетители сайта смогут познакомиться не только с официальной информацией о Псковской епархии, которая размещена в разделе «Митрополия», но и получить полное представление о православной жизни Пскова и области, сконцентрированное в разделе «Новости Епархии».

На странице ПЛН-Церковь будут регулярно размещаться:

- новости Патриархии: информационные сообщения о событиях, происходящих в Русской православной церкви, актуальные заявления представителей Церкви в России;

- новости Псковской епархии: самая свежая информация о том, что происходит в приходской жизни Псковской митрополии;

- анонсы и расписание предстоящих богослужений, мероприятий, пресс-конференций («События»);

- интервью с псковскими священнослужителями и комментарии по актуальным темам и проблемам церкви («Из первых уст»);

- ответы священнослужителей на актуальные вопросы читателей ПЛН, касающиеся православия, веры, духовной жизни, особенностях таинств и церковного этикета («Вопрос-ответ»);

- информация и репортажи, посвященные реализации партнерских программ и проектов Псковской епархии, сотрудничеству с ПсковГУ, воинскими частями и т.д. («Партнеры и проекты»);

- фоторепортажи;

- видеоматериалы.

Отметим, что Псковская Лента Новостей продолжает серию успешных отраслевых проектов информационного агентства: ПЛН-Автомир, ПЛН-Универ, ПЛН-Сцена. Все эти проекты ПЛН работают по принципу «одного окна»: в них для удобства читателей сконцентрирована вся информация по теме.