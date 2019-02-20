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В храме Александра Невского отслужили литию по погибшим военнослужащим 6-й роты

Сегодня, 1 марта, в храме Александра Невского в Пскове утром прошла лития, посвященная памяти погибших десантников 6-й роты. На церковную службу пришли родственники и близкие погибших десантников, их сослуживцы и военнослужащие Псковского гарнизона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Молебен отслужил настоятель храма Святого Александра Невского протоиерей Олег Тэор.

Традиционно в поминальной службе приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский и его заместитель Владимир Воробьев, отец Героя России Алексея Воробьева.

По окончании богослужения глава города Пскова пообщался с родителями погибших военнослужащих 6-й роты.