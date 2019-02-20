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Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу

Православные отмечают Вселенскую родительскую (мясопустную) субботу.

Как сообщает РИА Новости, в этот день, предшествующий Неделе (воскресенью) о Страшном суде верующие поминают усопших. Также в церкви происходит заговение на мясо. Название праздника происходит от церковнославянского слова «мясопуст», которое означает «мясо оставляю», то есть «ем в последний раз».

Во Вселенскую родительскую субботу христиане молят Бога о помиловании всех «от века усопших православных христиан», особенно тех, чья смерть наступила внезапно: на войне, в результате стихийных бедствий и катастроф. Это значит, что они не были напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви.

Установление мясопустной родительской субботы восходит к апостольским временам, что подтверждается Иерусалимским уставом, составленным в V веке преподобным Саввой Освященным на основе древнейших преданий и обычаев.