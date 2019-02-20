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Участники молодежного пешего похода, посвященного памяти 6 роты, прошли около 13 км

2 марта в Пскове состоялся молодежный пеший поход, посвященный памяти 6 роты 104 парашютно-десантного полка 76 Псковской дивизии.

Стартовал поход от Троицкого Собора. По пути ребята зашли в храм Александра Невского, возложили цветы на пл.Героев-десантников, позвонили в колокола у церкви Пантелеймона, побывали во 2й отдельной бригаде особого назначения.

Финишировали в Черехе у памятника псковским десантникам «Купол». После этого ребята побывали в часовне на территории 104 ДШП, в музее 6-й роты, а затем приняли участие в общем чаепитии.

В походе ребят сопровождал отважный четвероногий друг - овчарка Мухтар. Весь путь от храма Невского он прошел вместе с участниками похода.

В походе приняли участие клирик Троицкого собора о.Антоний Рехлов, казаки храма Александа Невского, прихожане Троицкого собора, горожане Пскова.