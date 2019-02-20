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Музыкально-литературная композиция «Несвятые святые» пройдет с аншлагом в четверг в БКЗ филармонии

Все билеты на литературно-музыкальную композицию по книге епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», которая пройдет в БКЗ четверг, 7 марта, проданы.

В постановке примут участие такие известные артисты, как Егор Бероев, Александр Голобородько Алексей Кузнецов, Оксана Шелест. За музыкальную составляющую будут отвечать сразу несколько коллективов: хор Сретенского монастыря под руководством регента Никона Жилы, народный ансамбль «Россия», Московский молодежный камерный оркестр с дирижером Дмитрием Дмитриенко и оркестр Псковской филармонии под руководством Николая Хондзинского.

Благотворительный концерт состоится 7 марта в 19.00. Стоимость билетов составляла от 600 до 2000 рублей. Все собранные средства направят на ремонт благотворительной столовой в Пскове.

Книга «Несвятые святые» вышла в 2011 году. В ней содержатся рассказы митрополита Псковского и Порховского Тихона. Общий тираж книги превысил два миллиона экземпляров.

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