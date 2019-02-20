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Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут в Печорах 6 марта в новом формате

6 марта в Печорах по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) пройдут XXI Корнилиевские православные образовательные чтения на тему «Свидетельство о Христе в современном мире».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей куратор Чтений игумен Хрисанф (Липилин), запланировано выступление семи докладчиков. В общей сложности в православных образовательных Чтениях примут участие порядка 200 гостей из Пскова, Псковской области, а также представители педагогического сообщества Эстонии. Ожидаются гости из Беларуси. Чтения пройдут в конференц-зале Паломнического центра Псково-Печерского монастыря.

По словам куратора Чтений, тема в этом году обусловлена актуальностью и значимостью исследований, посвященных проблемам донесения до школьников православного знания средствами современной педагогики. «Тема «Свидетельство о Христе в современном мире» - это естественное продолжение нашей работы, - отметил игумен Хрисанф (Липилин). - Вместе с тем структура и содержание XXI Чтений обновлены. Ранее православные образовательные встречи проходили в течение двух дней, во время которых проходили не только Пленарное заседание и работа секция, но также мастер-классы, концерты, открытые занятия. В этом году Чтения будут проходить один день - 6 марта, очень емко и сжато».

Как сообщил куратор Чтений, по результатам докладов и общения участников будет выпущена брошюра, в которой будут систематизированы и обобщены методические рекомендации для образовательных учреждений в области духовно-нравственной работы, а также для воскресных школ.

Напомним, Корнилиевские чтения традиционно начинаются и заканчиваются общим молебном для всех участников. В древнем храме, Свято-Успенском, освященном в 1473 году, находятся мощи самого известного игумена монастыря - Корнилия. Благодаря подвигу его веры целый народ сето из язычества перешел в православие. Крепостные стены, построенные им, сделали монастырь крепостью. Именно поэтому, именем святого Корнилия назвали собрание теологов, ученых и педагогов.

Корнилиевские православные образовательные чтения - единственный учительский форум в Псковской области, на котором «учителя учатся у Церкви подвигу служения России». Впервые они были проведены в 1998 году, когда основным деланием «было взаимодействие средней и высшей школы, поэтому в качестве докладчиков на чтения приглашались ученые с мировыми именами.