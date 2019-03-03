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Митрополит Псковский и Порховский Тихон открыл «XXI Корнилиевские православные образовательные чтения»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон открыл «XXI Корнилиевские православные образовательные чтения» в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Митрополит отметил, что тема чтений - «Свидетельство о Христе в современном мире» необычайно важна.

«Единение человека с Богом - это сама прекрасная и трудная задача. Это было и остается самым главным в жизни православного педагога и воспитателя. Этот путь не должен быть навязчивым, искусственным, в нем не должно быть ничего кроме правды», - заявил митрополит в своей приветственной речи.

В своем выступлении он отметил, что знания передать непросто, а тем более знания о Боге, особенно, когда непонятно, хотят тебя слышать подростки или нет, поэтому одной из тем для обсуждения должна стать эффективность духовно-нравственного воспитания, как предмета. Он заметил, что все зависит от преподавателя и от их собственной убежденности, ведь сам курс обучения может быть формализован, а может быть исполнен с жизнью.

«Очевидно, что должен быть баланс, не должно быть усложненности. Я знаю верующих, и детей и взрослых, которым умели рассказать о Христе», - отметил митрополит Тихон и сообщил, что нельзя недооценивать роль учителя.

«Есть интересные пути, чтобы пробудить у подростка интерес к духовной жизни, открыть совершенно неведомый ему мир, и здесь самое главное - правильно владеть необходимыми для этого средствами», - считает митрополит Псковский и Порховский.

«У нас много методов обучения - это и молитва, и жития святых, истории из повседневной жизни, свидетельства из мировой истории - все это будоражит человеческий ум. Весь вопрос в том, насколько убедительны и интересны мы можем быть. Необычайный дар для всех нас - это великая русская литература. Множество людей пришли к вере благодаря русским писателям и этот путь нужно открывать перед подростками», заявил в своём докладе митрополит Тихон.

Также он считает, что важнейшим воздействием на подростка являются собственные свидетельства из жизни. Митрополит глубоко убежден, что у каждого православного христианина есть что-то, что было важным на его пути к Богу, что-то, чем он может поделиться с учениками, включая и успехи, и ошибки. Если преподаватели будут говорить искренне и честно - это вызовет необычайный интерес, убежден митрополит.

«Мы иногда боимся столь высокого служения, как духовно-нравственное просвещение подростков - это нормально. Необходимо желание, собственная вера и смирение - это не взаимоотношения ученик и учитель, - это ученик, Бог, учитель», - заключил митрополит Тихон.

Напомним, что на Чтениях ежегодно собираются преподаватели, учителя и воспитатели для того, чтобы обсудить вопросы православного образования и воспитания своих подопечных.

Следует подчеркнуть, что речь на Чтениях идет именно об актуальных проблемах светской системы образования и возможных путях их решения.