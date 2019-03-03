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Митрополит Тихон анонсировал выход новой книги о жизненном пути известных христиан

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) анонсировал выход новой книги на «XXI Корнилиевских православных образовательных чтениях», которую уже готовят к выпуску в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

«Мы сейчас готовим книгу о путях веры и неверия великих людей. В книге будут истории писателей, ученых и политических деятелей. В ней плоды размышлений о вере великих собеседников», - сообщил митрополит Тихон.

Также он отметил, что в книге будут истории таких людей как Александр Суворов, Николай Гоголь и Федор Достоевский. Известно, что в издании будут представлены рассказы и о не православных христианах, таких как Уильям Шекспир и Исаак Ньютон.

Митрополит Псковский и Порховский считает, что реальные истории о пути к Богу необычайно сильно влияют на современных подростков. Он отметил, что планируется вторая книга цикла, в которой будет описан жизненный путь известных христиан.

«Книга выйдет Великим постом», - сообщил собравшимся митрополит.