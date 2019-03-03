Музыкально-литературная композиция «Несвятые святые» прошла с аншлагом в БКЗ филармонии

7 марта в Пскове состоялось важное и знаковое культурное событие в жизни региона: в БКЗ Псковской филармонии с аншлагом прошла премьера литературно-музыкальной композиции по книге епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Псковичи смогли погрузиться в многомерное духовно-просветительское пространство, созданное при помощи интересных визуальных образов - уникальной кинохроники. Удивительно, что основой сценической постановки стали рассказы из художественной православной книги. Возможно, это даже начало нового вида театрального искусства - духовного.
Билеты на концерт были распроданы еще за несколько дней до премьеры - в зале не было свободных мест. Насладиться музыкально-театральной постановкой пришли сотни гостей и жителей города, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников, Олимпийский чемпион Алексей Немов, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, глава города Пскова Иван Цецерский, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин и впервые сам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Видео из инстаграм БКЗ Псковской филармонии
В постановке приняли участие Егор Бероев, Александр Голобородько, Алексей Кузнецов, Оксана Шелест, хор Сретенского монастыря под руководством Никона Жилы, народный ансамбль «Россия», Московский молодежный камерный оркестр и оркестр Псковской филармонии под руководством Николая Хондзинского.
Еще 25 лет назад нынешний митрополит Псковский и Порховский, а тогда еще иеромонах Тихон (Шевкунов) буквально по крупицам собирал первый певческий коллектив, который в наши дни является самым известным и узнаваемым церковным хором во всем мире, отмечают в Псковской епархии. За свою историю Сретенский хор исполнил песнопения в 16 странах мира на 4 континентах в лучших концертных залах мира. Хор неизменно поет за всеми праздничными богослужениями Сретенской обители, будь то воскресные, престольные, двунадесятые или какие-либо еще церковные торжества.
Представление было поставлено в двух актах. И уже после просмотра первого акта глава администрации Пскова Александр Братчиков поделился своими мыслями по поводу постановки:
Фото Андрея Кокшарова
Постановка имела огромный успех у псковских зрителей, продолжительными аплодисментами они поблагодарили ее создателей и артистов. Некоторые настолько прониклись увиденным, что на их глазах стояли слезы. Неудивительно, что пришедшие в этот день в БКЗ филармонии, еще долго обсуждали литературно-музыкальной композицию. Многие из них отмечали, что, если человек читал книгу митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), то просто не мог не посетить мероприятие. Своим мнением поделилась одна из жительниц города:
Мероприятие также посетило немало гостей города, которые приехали в Псков специально, чтобы попасть на «Несвятых святых». По словам гостьи из Екатеринбурга, билеты в Москве достать не удалось, поэтому они, не задумываясь, отправились в Псков. «Книга замечательная. Может быть кто-то о ней не слышал, а после посещения такого концерта обязательно откроют, прочитают и узнают для себя очень много важного. Здорово, что мы здесь, я счастлива!» - поделилась эмоциями зрительница из Екатеринбурга.
Напомним, что средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на ремонт благотворительной столовой в городе Пскове.