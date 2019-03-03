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Музыкально-литературная композиция «Несвятые святые» прошла с аншлагом в БКЗ филармонии

11.03.2019 18:20|ПсковКомментариев: 0

7 марта в Пскове состоялось важное и знаковое культурное событие в жизни региона: в БКЗ Псковской филармонии с аншлагом прошла премьера литературно-музыкальной композиции по книге епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Псковичи смогли погрузиться в многомерное духовно-просветительское пространство, созданное при помощи интересных визуальных образов - уникальной кинохроники. Удивительно, что основой сценической постановки стали рассказы из художественной православной книги. Возможно, это даже начало нового вида театрального искусства - духовного.

Билеты на концерт были распроданы еще за несколько дней до премьеры - в зале не было свободных мест. Насладиться музыкально-театральной постановкой пришли сотни гостей и жителей города, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников, Олимпийский чемпион Алексей Немов, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, глава города Пскова Иван Цецерский, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин и впервые сам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Видео из инстаграм БКЗ Псковской филармонии

«Переаншлаг, восторг, тепло, красота. «Несвятые святые» - впервые на Псковской земле», - цитата из инстаграм БКЗ Псковской филармонии.

В постановке приняли участие Егор Бероев, Александр Голобородько, Алексей Кузнецов, Оксана Шелест, хор Сретенского монастыря под руководством Никона Жилы, народный ансамбль «Россия», Московский молодежный камерный оркестр и оркестр Псковской филармонии под руководством Николая Хондзинского.

Еще 25 лет назад нынешний митрополит Псковский и Порховский, а тогда еще иеромонах Тихон (Шевкунов) буквально по крупицам собирал первый певческий коллектив, который в наши дни является самым известным и узнаваемым церковным хором во всем мире, отмечают в Псковской епархии. За свою историю Сретенский хор исполнил песнопения в 16 странах мира на 4 континентах в лучших концертных залах мира. Хор неизменно поет за всеми праздничными богослужениями Сретенской обители, будь то воскресные, престольные, двунадесятые или какие-либо еще церковные торжества.

Фото Андрея Кокшарова
«Я назвал эту последнюю главу "Несвятые святые". Хотя мои друзья - обычные люди. Таких много в нашей Церкви. Конечно, они весьма далеки от канонизации. Об этом нет даже и речи. Но вот, в конце Божественной литургии, когда великое Таинство уже свершилось и Святые Дары стоят в алтаре на престоле, священник возглашает: "Святая - святым!". Это означает, что Телом и Кровью Христовыми будут сейчас причащаться святые люди. Кто они? Это те, кто находится сейчас в храме, священники и миряне, с верой пришедшие сюда и ждущие причащения. Потому что они - верные и стремящиеся к Богу христиане. Оказывается, несмотря на все свои немощи и грехи, люди, составляющие земную Церковь, для Бога - святые», - пишет в заключение своего произведения Владыка Тихон.

Представление было поставлено в двух актах. И уже после просмотра первого акта глава администрации Пскова Александр Братчиков поделился своими мыслями по поводу постановки:

«Отличный спектакль. Очень впечатляет. Прекрасное совмещение любви к Отечеству, религии и искусства. Поэтому я считаю, что посетить его должен каждый житель нашей страны. Вообще я считаю, что такие мероприятия нужны не только Пскову, они нужны для всех городов, не только для региональных столиц, но и для провинциальных городов. Для Пскова это большое мероприятие. По количеству людей, которые пришли, я могу сказать, что это точно будет центровое мероприятие этого месяца», - оценил масштаб происходящего Александр Братчиков.


Фото Андрея Кокшарова

Постановка имела огромный успех у псковских зрителей, продолжительными аплодисментами они поблагодарили ее создателей и артистов. Некоторые настолько прониклись увиденным, что на их глазах стояли слезы. Неудивительно, что пришедшие в этот день в БКЗ филармонии, еще долго обсуждали литературно-музыкальной композицию. Многие из них отмечали, что, если человек читал книгу митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), то просто не мог не посетить мероприятие. Своим мнением поделилась одна из жительниц города:

«Прочтение этой книги специалистами - людьми, которые владеют словом, оно очень проникает в душу. В зале очень тепло, любовь и восторг. Понимаете, люди настолько в социуме заорганизованны, что не всегда могут коснуться благодати, которая касается души человеческой. Все настолько агрессивно в социуме, а здесь (на концерте) царит любовь».

Мероприятие также посетило немало гостей города, которые приехали в Псков специально, чтобы попасть на «Несвятых святых». По словам гостьи из Екатеринбурга, билеты в Москве достать не удалось, поэтому они, не задумываясь, отправились в Псков. «Книга замечательная. Может быть кто-то о ней не слышал, а после посещения такого концерта обязательно откроют, прочитают и узнают для себя очень много важного. Здорово, что мы здесь, я счастлива!» - поделилась эмоциями зрительница из Екатеринбурга.

Напомним, что средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на ремонт благотворительной столовой в городе Пскове.

Источник: Псковская Лента Новостей
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