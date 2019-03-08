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Заупокойную литию по отцу Павлу Адельгейму совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)

Вечером 13 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил чтение Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в храме свв. Жен-Мироносиц города Пскова.

Чин великого повечерия совершали: иерей Александр Николаев, настоятель храма свв. Жен-Мироносиц и иерей Павел Орлов, клирик храма свв. Жен-Мироносиц.

Как сообщает сайт Псковской епархии, за богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

По окончании богослужения митрополит Тихон (Шевкунов) обратился к собравшимся с проповедью.

Затем Владыка митрополит совершил заупокойную литию по убиенному прежнему настоятелю храма протоиерею Павлу Адельгейму на его могиле, у стен возрожденного им храма святых Жен-Мироносиц.

Напомним, завтра, 15 марта, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в Спасо-Казанском женском монастыре города Острова. Начало богослужения в 8.00.