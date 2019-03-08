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Божественную литургию Преждеосвященных Даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Симанском женском монастыре города Острова. ФОТО

Сегодня, 15 марта, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в Спасо-Казанском Симанском женском монастыре города Острова. Об этом сообщается на сайте Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики монастыря: иерей Георгий Назаренко, иерей Сергий Бебенин и насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев).

За богослужением молились настоятельница обители игумения Маркелла (Павлова) с сестрами и прихожане монастыря.

По отпусте Литургии митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью, в завершение которой преподнес игумении Маркелле образ святой преподобной Марии Египетской.