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С проповедью к прихожанам обратился митрополит Псковский и Порховский Тихон в Спасо-Елеазаровском и Снетогорском женских монастырях. ФОТО

16 марта, в день прославления иконы Божией Матери «Державная», митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в Спасо-Елеазаровском женском монастыре. Об этом сообщает сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Спиридон (Иващенко), наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни, иеромонах Иларион (Канадреев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, клирики Спасо-Елеазаровской обители - иерей Герман Горяев, иеромонах Августин (Харьков), иерей Константин Тарасов, иерей Георгий Ширлин.

За богослужением молились: митрополит Евсевий (Саввин), настоятельница Елеазаровского монастыря монахиня Мария с сестрами, прихожане и паломники.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью. По отпусте Литургии перед чтимым образом Державной иконы Божией Матери было совершено праздничное славление.

Вечером 16 марта, накануне Недели 1-й Великого поста, торжества Православия, и дня памяти преподобномученика Иоасафа Снетогорского, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил Всенощное бдение в Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре.

Его Высокопреосвященству сослужило местное духовенство. За богослужением молились настоятельница обители монахиня Рафаила с сестрами маонастыря, прихожане и паломники.

Перед началом чтения праздничного канона митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.