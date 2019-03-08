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Божественную литургию и чин Торжества православия совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Троицком соборе. ФОТО

17 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию и чин Торжества Православия в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом сообщает сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Петр Кольцов и духовенство кафедрального собора. Песнопения Божественной Литургии исполнили хор Свято-Троицкого собора (регент Любовь Быкова) и детский хор (регент Татьяна Сытник). За богослужением молились многочисленные прихожане.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.

По отпусте Божественной Литургии был совершен чин Торжества Православия, в ходе которого по древней традиции были провозглашены анафемы, то есть отречения, вероучительных заблуждений.

Также были провозглашены: вечная память особо потрудившимся в деле распространения и защиты веры православной, а также многолетия православным Святейшим Патриархам, митрополитам, архиепископам и епископам и всему освященному собору, Богохранимой державе Российской, властям и воинству ея, а также всем верным чадам святой Христовой Церкви.