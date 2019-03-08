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Книга «Великие люди о вере» в ближайшее время появится в книжных магазинах Пскова

Добротный богато иллюстрированный том, только что вышедший из типографии, впечатляет вдумчивостью составления и качеством содержания: книга «Великие люди о вере», отпечатанная на днях издательством Псковской епархии «Вольный странник», - это, по сути, альманах духовного наследия многих поколений.

Думается, неслучайно книга начинается с высказывания великого русского поэта, писателя и драматурга Александра Сергеевича Пушкина: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике... Библия - всемирна».

Шекспир, Ньютон, Паскаль, Коперник, Гете, Достоевский, Галилей, Эйнштейн, Ломоносов, Декарт, Суворов, Моцарт, Бах... Великие ученые и политики, поэты и писатели, врачи и полководцы, все они подарили миру удивительные открытия, одержали важные для их народа победы, оставили после себя прекрасные произведения искусства. Но это далеко не все, чем славны их великие имена. Уникальный опыт и видение мира приводили их к поискам сущности бытия, к осмыслению Бога и попытке постичь всю глубину замысла Вселенной. Именно об этом: о Боге и вере, о красоте евангельской жизни и таинственных переживаниях личного богообщения, - говорят со страниц новой книги великие люди.

Издание выпущено объемным тиражом в 60 тысяч экземпляров. Половина тиража отпечатана в Псковской областной типографии в черно-белом варианте. Цветной вариант книги издан в Ульяновске.

Как сообщили ПЛН в издательстве «Вольный странник», в ближайшее время книга появится в псковских храмах и книжных магазинах, в том числе в Епархиальный магазин, а также будет доступна для заказа онлайн. Стоимость оригинального издания будет демократичной и доступной для любого желающего ее приобрести.

Напомним, новое издательство «Вольный Странник» выпускает книги совместно с издательством Псково-Печерского монастыря. Здесь работает одна команда с единым управлением и благословением главного редактора - митрополита Тихона (Шевкунова).

Издательство выпускает произведения, одухотворенные опытом и святых отцов, и современных проповедников слова Божия, а также открывает для всех богатейший дар наследия Псково-Печерских старцев.

Приобретая продукцию издательства, вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, в ремонт древних храмов Псковской епархии.

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