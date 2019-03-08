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В Пскове прошло первое занятие Духовной академии для мирян

Во вторник вечером в Псковском кремле в приходском доме прошло первое занятие Духовной академии для мирян, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Провокационные примеры, живой диалог, прямые ответы на прямые вопросы - встреча оказалась интересной как для псковичей, так и для священника, который проводил занятие.

Ведущий встречи, послушник Владимир Байков, рассказал о своеобразии двух противоположных мировоззрений - атеистического и религиозного, предложил слушателям поразмышлять о том, насколько совместима наука и религия, проследил историю отношений с православием Пушкина, Гоголя, Достоевского.

Первые студенты Духовной Академии для мирян - а на встречу пришло порядка 50 псковичей - выказали искреннюю заинтересованность в общении, отвечали на вопросы, размышляли вместе со священником о сущности веры и Бога.

Подводя итоги разговора, священник подчеркнул: ««Человек выбирает мировоззрение сам, навязать ему его никто не может» и пообещал начать следующее занятие во вторник с «летучей» фразы одного из героев фильма «Полосатый рейс»: «Хочешь верь, хочешь, не верь, а дело было так…».

Напомним, новый проект Псковской епархии «Духовная академия для мирян» - это серия встреч, в рамках которых жители города имеют возможность получить ответы на самые важные вопросы о вере, православии, Боге от выпускников МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, ПсковГУ и высших духовных учебных заведений.

Занятия будут проходить еженедельно весь Великий Пост в период с 19 марта по 17 апреля по вторникам (начало в 18:30) и по средам (начало в 19:30) в Псковском Кремле в приходском доме. Приглашаются все желающие.