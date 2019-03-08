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Заказать поминовение в Псково-Печерском монастыре можно онлайн

Псковичи и жители региона могут воспользоваться возможностью заказать поминовение в Псково-Печерском монастыре и оплатить его через Интернет. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Вы можете заказать поминовение о здравии и упокоении православных христиан сроком на 40 дней, полгода, год или пять лет. Православные христиане, чьи имена занесены в присланные записки, будут поминаться при совершении Божественной литургии либо во время чтения Неусыпаемой Псалтири.

Чтобы заказать поминовение, прежде всего, нужно выбрать, какое необходимо совершать поминовение: о здравии или об упокоении, определить его длительность, а также указать, во время какой службы следует молитвенно поминать ваших близких.

Более подробная информация - ЗДЕСЬ.

«Заказав поминовение своих родных и близких за церковным богослужением, важно приходить на службы в храм самим, вместе со всей Церковью молиться о дорогих и близких вам людях, а также не оставлять домашней молитвы о них!» - напомнили в Псковской епархии.