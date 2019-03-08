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Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего Церковного Совета РПЦ

20 марта митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в очередном заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Как сообщает официальный сайт Псковской епархии, заседание проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

В начале заседания Святейший Владыка обратился к собравшимся со словом по вопросам, касающимся подготовки семинаристов к семейной жизни. Предстоятель Русской Православной Церкви призвал правящих архиереев обращать внимание на семейную жизнь священников.

Затем Святейший Патриарх Кирилл представил другие вопросы повестки дня заседания.