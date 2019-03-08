Церковь / Новости епархии

Стала известна тема завтрашнего занятия в «Духовной академии для мирян»

Завтра в Псковском кремле в приходском доме состоится очередное занятие в рамках проекта Псковской епархии «Духовная академия для мирян». Тема встречи - «Адам и Ева: кто выгнал нас из рая?».

Начало занятия в 18.30. Приглашаются все желающие.

Напомним, встречи со слушателями проводят выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, ПсковГУ и высших духовных учебных заведений. Занятия проходят еженедельно весь Великий Пост в период с 19 марта по 17 апреля по вторникам (начало в 18:30) и по средам (начало в 19:30). После занятий лекторы отвечают на вопросы.

О том, как прошло первое занятие - читайте ЗДЕСЬ.

В среду, 20 марта, занятие второго цикла на тему «Нетайная тайна Церкви» провел священник Артемий Лутченко. Отец Артемий рассказал слушателям о том, что представляет собой душа, как она проявляет себя в жизни человека, что происходит с ней после смерти, и возможно ли сделать так, чтобы смерть стала не пугающим своей неизвестностью концом, а переходом в еще более счастливую жизнь. На занятие пришло более 70 человек.