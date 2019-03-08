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В поездку на Талабские острова приглашает псковичей и гостей города паломническая служба храма Александра Невского

Паломническая служба храма Александра Невского приглашает псковичей и гостей города в поездку на Талабские острова (о.Залита и о.Белов).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, поездка состоится 3 мая. Справки можно получить по телефону: 8-900-996-78-66. Группа паломнической службы в во ВКонтакте https://vk.com/club126908052.

Добавим, паломническая служба ведет свою деятельность по благословению настоятеля храма протоиерея Олега Тэора.

Служба предлагает автобусно-пешеходные экскурсии по святым местам Псковщины, во время которых вы сможете посетить храмы и святыни древнего города Пскова и его окрестностей, Псково-Печерский монастырь, Талабские острова и многое другое. Также осуществляется организация паломнических поездок по святым местам России, Белоруссии, Грузии, Греции, а также на Святую Землю (Государства Израиль и Палестина).