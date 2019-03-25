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Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в богослужениях в столице Эстонии. ФОТО

23-24 марта митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в богослужениях в Таллинском кафедральном соборе Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

24 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы, празднование собора Киево-Печерских преподобных, в Таллинском кафедральном соборе святого благ. великого князя Александра Невского митрополит Тихон сослужил правящему митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению за Божественной Литургией, а накануне 23 марта - за Всенощным бдением.

Также 24 марта в Концертном зале «Эстония» состоялся литературно-музыкальный спектакль «Несвятые святые», поставленный по одноименному произведению митрополита Тихона.