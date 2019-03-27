Церковь / Новости епархии

Книга, посвященная старцам Псково-Печерского монастыря, вышла в издательстве «Вольный странник»

В издательстве Псковской епархии «Вольный странник» вышла книга «У пещер «Богом зданных», посвященная старцам Псково-Печерского монастыря. Составители - диакон Георгий Малков, Петр Малков.

Псково-Печерский монастырь известен каждому православному человеку. Многие, посетив обитель однажды, вновь и вновь стремятся в ней побывать. Сюда людей привлекает живописный уголок Псковской земли, непрекращающаяся с самого открытия монастыря молитва, а главное, истинные подвижники, чьи имена и труды прославили древнюю обитель. Наставления Псково-Печерских старцев, удивительные воспоминания их духовных чад, истинные чудеса нашего времени и сокрытые от людского взора духовные битвы - об этом вы прочитаете в новой редакции книги «У пещер «Богом зданных».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в издательстве «Вольный странник», книга уже появилась в псковских храмах, в том числе в Епархиальном магазине, а также доступна для заказа онлайн. Стоимость оригинального издания будет демократичной и доступной для любого желающего ее приобрести.

Напомним, новое издательство «Вольный Странник» выпускает книги совместно с издательством Псково-Печерского монастыря. Здесь работает одна команда с единым управлением и благословением главного редактора - митрополита Тихона.

Издательство выпускает произведения, одухотворенные опытом и святых отцов, и современных проповедников слова Божия, а также открывает для всех богатейший дар наследия Псково-Печерских старцев.

Приобретая продукцию издательства, вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, в ремонт древних храмов Псковской епархии.

Сайт издательства: http://www.vsbook.ru

ВКонтакте: https://vk.com/vsbooks/

Instagram: https://www.instagram.com/vsbooks_/

Заказ книг оптом: kosyh.a@expohistory.ru