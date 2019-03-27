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В Троицком соборе в среду митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Литургию Преждеосвященных Даров

В Свято-Троицком кафедральном соборе по средам в дни Великого поста Литургия Преждеосвященных Даров, согласно древней практике, совершается в вечернее время - в 18.30.

В ближайшую среду, 3 апреля, Литургию совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Для готовящихся к причастию на вечерней Литургии Преждеосвященных Даров воздержание от принятия пищи и пития для причащающихся должно быть не менее шести часов, однако воздержание с полуночи весьма похвально, и его могут держаться имеющие физическую крепость.