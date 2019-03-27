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Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Псково-Печерском монастыре. ФОТО

31 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает официальный сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане. За богослужением молились прихожане и паломники.

Вечером этого же дня, накануне дня памяти святых преподобных Вассы и Симеона Псково-Печерских, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил Всенощное бдение в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где почивают мощи преподобного. Его Высокопреосвященству сослужили братия обители в священном сане и духовенство города Печоры.