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С архипастырским словом обратился митрополит Псковский и Порховский Тихон к прихожанам и паломникам Псково-Печерского монастыря

1 апреля, в день памяти святых преподобных Вассы и Симеона Псково-Печерских, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в Сретенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает официальный сайт Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Евсевий (Саввин); протоиерей Владимир Семиндяев, благочинный церквей Печорского округа епархии; братия Псково-Печерского монастыря в священном сане; духовенство епархии и гости в священном сане.

За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

По отпусте Божественной Литургии было совершено славление чтимым в этот день преподобным Вассе и Симеону Псково-Печерским — у раки с мощами преподобного Симеона в Сретенском храме и у гроба преподобной Вассы в Богом Зданных пещерах обители.