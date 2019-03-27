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Вечернюю Божественную литургию Преждеосвященных Даров совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон в Троицком соборе. ФОТО

3 апреля митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил вечернюю Божественную Литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Андрей Вахрушев, секретарь Псковского епархиального управления; протоиерей Георгий Быков, благочинный церквей Псковского районного округа епархии; протоиерей Владимир Семиндяев, благочинный церквей Печорского округа епархии; духовенство кафедрального собора.

За богослужением молились многочисленные прихожане, собравшиеся в этот день стать причастниками Святых Христовых Тайн.

По отпусте Божественной Литургии митрополит Тихон обратился к собравшимся с приветственным словом и сказал: «Благодарю всех вас за эти вечерние литургические молитвы! Желаю, чтобы благодать Того, Кого мы ныне вкусили и увидели своими духовными очами, всегда пребывала бы со всеми нами. Аминь!».

Напомним, что в Свято-Троицком кафедральном соборе по средам в дни Великого поста Литургия Преждеосвященных Даров, согласно древней практике, совершается в вечернее время — в 18.30.

Для готовящихся к причастию на вечерней Литургии Преждеосвященных Даров воздержание от принятия пищи и пития для причащающихся должно быть не менее как с 12 часов дня. Однако воздержание с полуночи весьма похвально, и его могут держаться имеющие физическую крепость.