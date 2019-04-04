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Кто виноват и что делать: На берегу Мальского озера разрушается древний храм

Фото: temples.ru, Екатерина Михеева

Чего только не видел этот небольшой пятиглавый храм на живописном берегу Мальского озера! Построенный в XV веке как часть Спасо-Онуфриева Мальского монастыря, он пережил нашествие Стефана Батория, был восстановлен, но вновь опустошен шведами, на рубеже XIX-XX веков средства на постройку колокольни собирали всем миром - сбор проходил в Пскове, Москве, Петербурге, Киеве, Выру. В начале 1960-х храм Рождества Христова на погосте Малы реставрировал Борис Скобельцын, церковь тогда внесли в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

Казалось бы, наконец-то - светлая полоса в жизни уникального памятника архитектуры. Но в наши дни в жизнь храма вмешались странные обстоятельства. Можно даже сказать, необъяснимые.

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А началось все с письма, пришедшего в адрес Псковской епархии из комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области за подписью председателя, Елены Яковлевой. Как стало ясно из документа, храм Рождества Христова в Малах находится в, мягко говоря, неудовлетворительном состоянии и нуждается в реставрации. Государство готово выделить необходимые средства, но есть одно «но». По неясным причинам церковь до сих пор не зарегистрирована ни по церковным законам, ни по государственным.

Начали выяснять - действительно, храм не внесен ни в один реестр. Ситуация абсурдная и опасная одновременно: во-первых, незарегистрированный храм может быть отчужден, и на него в таком случае сможет претендовать любая религиозная организация вне зависимости от вероисповедания. Во-вторых, без соответствующих документов церковь не могут начать реставрировать. Да, периодически здесь делали ремонт - подбеливали, подкрашивали, но разве в этом сегодня нуждается древний памятник?

Странности объяснились достаточно быстро. Оказалось, что настоятель протоиерей Василий Шведик и его прихожане попросту отказываются регистрировать храм. Они убедили себя в том, что, если церковь получит государственную регистрацию, то это будет отречением от Бога.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, митрополит Псковский и Порховский Тихон стал инициатором встречи с отцом Василием, на которой также присутствовали протоиерей Владимир Семендяев, благочинный церквей Печорского округа епархии, и ответственный за сохранение древних памятников Псковской епархии иеромонах Серафим (Козулин), наместник Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря.

Настоятеля церкви в Малах пытались убедить в необходимости соблюсти правила церкви и государства, приводили доводы о реальной угрозе отчуждении храма, но все резоны разбивались, как о чугунную заслонку. Отец Василий был непоколебим. Не подействовало и напоминание о том, что, согласно учению церкви, для спасения христианину необходима православная вера в Бога и личное покаяние: изменение своей жизни согласно евангельских заповедей. Ни слова о регистрации в государственном реестре. Священник продолжал стоять на своем.

Все-таки «соломоново решение» выработали: в храм назначат другого настоятеля, который оформит церковное здание необходимым образом, возьмется за реставрацию, а отец Василий сохранит право служить в своем приходе. Впрочем, прощаясь со священником, митрополит Тихон выразил предчувствие, что тот не сдержит данное обещание.

Как в воду глядел: спустя пару дней протоиерей Василий прислал письмо, в котором отказался от своих слов и сообщил, что приход не примет другого настоятеля, никакой регистрации не будет.

Уникальная ситуация стала предметом отдельного обсуждения на состоявшемся несколько дней назад в Пскове Епархиальном совете. Как сообщили ПЛН в Псковской епархии, настоятель Василий Шведик высказал новое предложение: он уходит на пенсию «по состоянию здоровья», при том, что сохраняет за собой право служения, но услышал возражения со стороны священников. По их словам, такая формулировка как минимум лукава, поскольку всем известна истинная причина ухода протоиерея - нежелание исполнять устав Русской православной церкви.

Так в одночасье небольшой храм в Печорском районе стал источником смуты и раздоров, напоминая подзабытую уже историю о «пензенских затворниках», считавших ИНН «печатью дьявола» и ожидавших в 2008-м падения на землю кометы «Армагеддон». И пока в Малах нагнетается обстановка и множатся суеверия, храм продолжает разрушаться, с каждым днем теряя шансы на спасение.

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Чем закончится эта странная история, неизвестно. Продолжит ли митрополит Тихон увещевать священника или примет иные меры - покажет время. Ситуация уже приняла тревожный оборот: часть представителей Псковской епархии считает, что из древней церквушки в Малах исходит что-то очень нездоровое и совершенно неправославное. Некоторые даже иронично называют отца Василия большевиком-революционером.

В любом случае - экспертиза комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области говорит о том, что древний храм надо срочно приводить в порядок. Государство готово этому содействовать, Псковская епархия, со своей стороны, - тоже. Может, светлая полоса в жизни уникального памятника архитектуры все же начнется?

Кстати

Юридическая служба администрации Псковской области в письме митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону категорически потребовала, чтобы храм прошел регистрацию, иначе церковь Рождества Христова в Малах будет отчуждена из ведения Русской православной церкви.